Former President Donald Trump stands on stage after announcing a third run for president as he speaks at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla., Tuesday, Nov. 15, 2022.(AP Photo/Andrew Harnik)

Anuncia Trump nueva postulación para presidente Donald Trump, quien ya ocupó el máximo cargo político en el país entre 2017 y 2021, anunció que participará en la carrera presidencial en 2024. «Anuncio esta noche mi candidatura a la Presidencia de Estados Unidos», declaró Trump durante un evento en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Durante su discurso, Trump culpó al actual presidente del país, Joe Biden, del empeoramiento de la situación en EE.UU. «Ahora somos una nación en decadencia. Somos una nación que falla. Para millones de estadounidenses, los últimos dos años bajo Joe Biden han sido un tiempo de dolor, dificultad, ansiedad y desesperación«, afirmó, y agregó que «su país está siendo destruido ante sus ojos». Durante la Presidencia de Biden, EE.UU. «ha sido objeto de burla, ha sido ridiculizado y puesto de rodillas, quizás como nunca antes», dijo Trump. «Pero estamos aquí esta noche para declarar que esto no tiene que ser así», reiteró. «Esta campaña será sobre problemas, visión y éxito, y no nos detendremos, no renunciaremos hasta que alcancemos las metas más altas y hagamos nuestro país más grande de lo que ha sido antes», indicó Trump. Previamente, este martes se dio a conocer que Trump presentó los documentos para registrar oficialmente su candidatura de cara a los comicios. El expresidente presentó los documentos a la Comisión Federal de Elecciones estadounidense para crear el Comité Principal de Campaña, según una publicación en el sitio web del organismo. En octubre, Trump insinuó que «probablemente» volvería a postularse para las próximas elecciones presidenciales. «Me nominaron dos veces y gané dos veces. […] Para que nuestro país vuelva a ser exitoso, seguro y glorioso, probablemente tendré que volver a hacerlo», señaló el político. (ALH) Tomado de Rusia Today Choque de trenes: Trump vs. DeSantis

