Choque de trenes: Trump vs. DeSantis

El expresidente Donald Trump acusó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, de desleal, mientras le recordó que su apoyo resultó fundamental en las elecciones locales de 2018, refiere Telesur.

La victoria de DeSantis en la Florida lideró los triunfos de los republicanos en todos los condados, incluidos los demócratas, ganancia para el gobernador de una plataforma solitaria, pero nacional, como potencial líder del partido.

Los medios de comunicación no se hicieron esperar en reacciones y declararon a Trump «el mayor perdedor» del partido y describieron a DeSantis como “DeFuture”.

Trump calificó a la prensa como medios conservadores que estaban “todos a favor del gobernador Ron DeSanctimonious”, a quien calificó de “un gobernador republicano promedio con grandes relaciones públicas”, refiere el Nuevo Herald.

Winsome Earle-Sears, vicegobernadora republicana de Virginia, expresó ante medios nacionales que “los votantes han hablado y han dicho que quieren un líder diferente y un verdadero líder entiende cuándo se ha convertido en un lastre”. Destacó además que “un verdadero líder entiende que es hora de bajarse del escenario. Es el momento de seguir adelante”. (ALH)

