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Permitirán el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Casa Blanca #Donald Trump #Estados Unidos #libertad de expresión #Medios de Comunicación

El juez federal Tim Kelly ordenó a la administración Trump permitir que CNN, MS NOW y Politico accedan a la Casa Blanca mientras se resuelve su demanda contra la prohibición de prensa impuesta por el presidente estadunidense, informó CNN.

El juez señaló que el veto a esos medios viola la Primera Enmienda, en una ampliación de su anterior razonamiento legal para ordenar que se permita el acceso a la Casa Blanca a los tres medios de comunicación.

Señaló que los propios comentarios de Trump en los que explica la prohibición muestran un “vínculo causal probable entre la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de los demandantes y la revocación de sus acreditaciones”.

Agregó que dichos comentarios ayudaron a los medios a demostrar que el republicano los había vetado por motivos de represalia, en violación de la Primera Enmienda.

“Es probable que el presidente Trump haya prohibido la entrada de los demandantes a la Casa Blanca porque cree que sus reportajes son, en general, inexactos y parciales en su contra”, apuntó Kelly.

Kelly rechazó las alegaciones del Departamento de Justicia estadunidense y destacó que “no había pruebas en el expediente de que el presidente Trump tomara la decisión de revocar los pases de acceso de los demandantes por motivos de seguridad nacional desde el principio, ni en ningún momento ha declarado directamente que la seguridad nacional fuera la razón de su decisión”.

El juez, nombrado por Trump en su primer mandato, afirmó que los comentarios del presidente lo llevaron a creer que la prohibición equivalía a una discriminación inconstitucional por motivos de opinión.

En una fase anterior del caso, Kelly ordenó a la administración reactivar las credenciales de prensa por razones de debido proceso debido a que los medios no recibieron una notificación justa de las normas básicas antes de que se les revocara el acceso.

La orden del juez sienta las bases para que la administración Trump apele el caso. La orden anterior de Kelly, que bloqueaba la prohibición de la Casa Blanca, expiraba el martes. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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