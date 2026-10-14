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Collegno recuerda al Che y renueva su amistad con Matanzas

Por Carlos Manuel Bernal López 0 Comentario #bloqueo #Collegno #Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos #Matanzas #solidaridad con Cuba

La ciudad italiana de Collegno volvió a llenar de emociones la Plaza Che Guevara para conmemorar el 59 aniversario del sacrificio del Comandante Ernesto Guevara  y sus compañeros de lucha en Bolivia.

Bajo la organización de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, así como la administración municipal, autoridades y ciudadanos depositaron su homenaje junto al monolito que guarda los nombres de los caídos.

El alcalde Matteo Cavallone recordó el fuerte valor simbólico del lugar: «Nos recuerda que otro mundo, otro tipo de sociedad, siempre es posible, incluso en tiempos difíciles como los actuales» , señalando el cruel bloqueo que hoy pone a Cuba en una situación insostenible, donde los más frágiles y los niños pagan las consecuencias.

Destacó el emotivo testimonio del presidente del Consejo Comunal, Enrico Manfredi, recién regresado de una misión oficial en Cuba junto a una delegación de parlamentarios y administradores locales.

«Constaté las duras condiciones de vida que el pueblo cubano afronta con gran dignidad. Llevamos una solidaridad concreta: medicinas. Además, me dieron la posibilidad de viajar a Matanzas, ciudad hermana de Collegno, para relanzar nuestro pacto de amistad».

Acompañaron el acto Tiziana Manzi, presidenta del círculo Italia-Cuba; Silvana Accossato, presidenta de la ANPI, y Marco Papacci, presidente nacional de Italia-Cuba, quien subrayó la dramática situación de la isla y las iniciativas en marcha para llevar ayuda a los hospitales cubanos.

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba nació en 1961, en plena agresión de Estados Unidos en Playa Girón, y hoy coordina más de 80 círculos con unos 5.000 inscritos, fieles al movimiento progresista y antifascista.

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By Carlos Manuel Bernal López

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