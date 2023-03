A convoy of Russian armored vehicles moves along a highway in Crimea, Tuesday, Jan. 18, 2022. Russia has concentrated an estimated 100,000 troops with tanks and other heavy weapons near Ukraine in what the West fears could be a prelude to an invasion. (AP Photo)

Avanzan tropas rusas en la zona de Márinka El ejército ruso avanzó en la zona de Márinka con el apoyo del Primer Cuerpo de Ejército de Donetsk y eliminó tres bastiones de las fuerzas ucranianas, informó hoy el portavoz de la agrupación de tropas Sur, Ivan Bigma. El vocero indicó que las unidades de artillería del grupo Sur emplearon sistemas de lanzamisiles múltiples para destruir tres fortificaciones defendidas por el ejército de Ucrania, lo que permitió el avance de las fuerzas de asalto, destacó este viernes la agencia de noticias TASS. Bigma detalló que entretanto en la zona de Avdeyevka una batería de artillería de obuses Msta-B de la 238 Brigada eliminó una posición de fuego con el personal y un cañón Giatsint-B de 152 milímetros, desde la cual los nacionalistas bombardeaban asentamientos civiles de Donetsk. Igualmente, el vocero explicó que las unidades rusas utilizaron como apoyo un vehículo no tripulado Orlan-10 para detectar y destruir un depósito de municiones de los ucranianos. Desde el inicio de la ofensiva ucraniana contra las regiones del Donbás en 2014, el régimen de Kiev convirtió las ciudades de Márinka y Avdeyevka en fortificaciones estratégicas, dada su proximidad con la ciudad de Donetsk, capital de la región homónima. (ALH) Tomado de Prensa Latina Adopta Rusia medidas por atentados ucranianos contra su territorio

