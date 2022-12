A 38 aumentó la cifra de fallecidos por la tormenta invernal Elliot en los Estados Unidos, debido a los accidentes causados por el mal tiempo o congelados tras quedar atrapados, informó la cadena CBS.

En el estado de Nueva York murieron siete personas, informó la gobernadora, Kathy Hochul. La cantidad de fallecidos puede aumentar en las próximas horas, pues existen personas atrapadas en las viviendas y vehículos, dijo Hochul a los medios de prensa.

Arctic Blast Kills at Least 28 in US, Stunting Travel & Causing Blackouts

Around 60 percent of the US population has already faced some sort of winter weather advisory or warning as a result of the brutal storm, which is expected to persist in the coming days.#USA #ArcticBlast pic.twitter.com/FxANJqdtuy

