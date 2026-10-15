Repudio al bloqueo de EEUU contra Cuba encontró eco en Bogotá

El repudio al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba se escuchó hoy en la movilización que integrantes de movimientos progresistas de Colombia protagonizaron en Bogotá.

Las banderas de la isla ondearon en manos de quienes reconocen cómo el cerco estadounidense acarrea graves perjuicios a la ciudadanía, en la caminata realizada a lo largo de la carrera séptima hasta la céntrica Plaza de Bolívar.

Sonia López, del Movimiento Congreso de los Pueblos, participó en la marcha con el símbolo de la mayor de las Antillas adosada a su mochila.

Declaró a Prensa Latina que “rechaza enérgicamente el bloqueo criminal del imperialismo contra Cuba”, al tiempo que patentizó su apoyo al proyecto del pueblo cubano, a su autodeterminación y a su derecho de defender su autonomía.

“Hemos sido pueblos hermanos. Como pueblo colombiano tenemos mucho que agradecerle a Cuba porque ha sido históricamente bastión de la solidaridad, de la dignidad y de la resistencia contra el imperialismo”, reveló.

Francisco Contreras, otro de los asistentes a la jornada de movilización, comentó que el objetivo de la marcha era también mostrar solidaridad con otras naciones y que Cuba es un pueblo agredido.

Remarcó que sobre la isla pesa un “bloqueo ilegítimo, ilegal e inhumano”.

También deploró que a la nación antillana no se le permita comerciar libremente con otros países y se amenace con sanciona a las empresas con las cuales negocia. ¡Abajo el bloqueo!, expresó a modo de conclusión.

Colombia vivió hoy una jornada de movilizaciones en varias ciudades del país a las que acudieron cientos de miles de personas en ciudades como Bucaramanga, Cali, Neiva, Pereira, Pasto, Santa Marta y Tunja, entre otras.

Prensa Latina

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