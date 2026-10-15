El camino: otra apuesta cinematográfica de Cubavisión 

El largometraje de ficción es una coproducción entre el ICAIC, el canal Cubavisión y la productora audiovisual i4Films.

La ópera prima del actor y realizador Omar Alí, El camino (2026), tuvo una presentación especial este 10 de octubre en el cine Yara, como parte de la Jornada de la Cultura Cubana. La fecha resulta especialmente significativa por su cercanía temática con la propuesta audiovisual, que aborda, entre otros asuntos, los acontecimientos vinculados al inicio de las gestas independentistas cubanas, el 10 de octubre de 1868.

Fruto de la alianza entre el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), el canal Cubavisión y la productora audiovisual i4Films, la obra aborda, desde su propuesta temática, la relación de los jóvenes con la historia en distintas épocas…….Lee la historia completa en los comentarios

Rubén Ricardo Infante/ TV Cubana

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