La ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas vivirá la jornada de clausura del Premio Fundación de la Ciudad 2026, evento que en su decimonovena edición está dedicado al escritor y guionista Senel Paz, Premio Nacional de Cine. La cita, que comenzó el miércoles 14, se inscribe en la 51 Semana de la Cultura Matancera y en la Jornada por la Cultura Cubana, que se extienden del 10 al 20 de octubre con más de 200 actividades en el territorio.

La jornada de este jueves abrirá con el panel “Notas sobre dramaturgia, Literatura infantil y narrativa en Cuba”, a cargo de Vivian Martínez Tabares, Osvaldo Cano, Jenny Pupo y Rafael Grillo, con la moderación de Beatriz Ferreiro. Luego tendrá lugar el coloquio homenaje “Senel en el cielo con diamantes”, con la participación de Maylan Álvarez, Náthaly Hernández Chávez y Laidi Fernández de Juan, junto a la presentación del proyecto Planeta Moda, moderado por Milene Aguilera.

La clausura incluirá la presentación de los libros ganadores del Premio Literario Fundación de la Ciudad en ediciones anteriores: Azul Mayerhold (teatro), de Nelson Beatón; Lobotomía (poesía), de Tomás Escobar; Dios los cría (novela), de Luis Alberto Leal; y Máscaras y relatos. La poesía de Luis Marimón (ensayo), de Milene Aguilera. En el mismo acto se entregará el Premio Nacional a la Mejor Edición del Sistema de Ediciones Territoriales 2026 y los premios Fundación de la Ciudad 2026 en los géneros Cuento, Teatro y Literatura para niños y jóvenes.

Los ganadores de esta edición, dados a conocer en septiembre por el poeta y editor Alfredo Zaldívar, director de Ediciones Matanzas, son: en Literatura para niños y jóvenes, La brújula del pirata, de Alexis Manuel García Artiles, de Santa Clara; en Cuento, Pieles rotas, de David Martínez Balsa, de La Habana; y en Teatro, La soledad amorosa de Carlos Manuel de Céspedes, de Yerandy Fleites, villaclareño residente en La Habana.

El jurado de Cuento fue presidido por Rafael Grillo e integrado por Mariela Varona y Arístides Vega Chapú; el de Teatro, por Vivian Martínez Tabares, Osvaldo Cano y Nelson Beatón; y el de Literatura para niños y jóvenes, por Yunier Riquenes, Liset Prego y Jenny Pupo.

El Premio Honorífico Fundación de la Ciudad de Matanzas 2026 será entregado a Senel Paz durante la clausura, en reconocimiento a una obra que ha marcado la narrativa y el cine cubanos.La jornada literaria se despide así en la Atenas de Cuba, ciudad cuna de poetas y narradores, reafirmando el compromiso del certamen con la creación artística y el prestigio de las letras matanceras.

Senel Paz es uno de los escritores y guionistas más relevantes de la cultura cubana contemporánea. Su nombre quedó inscrito en la historia del cine iberoamericano con el guión de Fresa y chocolate (1993), película dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, basada en su cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo, que le valió el Premio Nacional de Cine y un reconocimiento internacional perdurable. Narrador, dramaturgo y periodista, Paz ha construido una obra que explora la amistad, la diferencia y la Cuba de las últimas décadas del siglo XX. Entre sus libros destacan El niño aquel, Un rey en el jardín y En el cielo con diamantes, este último título que da nombre al coloquio homenaje que le dedica Matanzas.Su vínculo con la ciudad de los ríos y los puentes no es casual: la jornada literaria que lo honra se inscribe en una tradición que reconoce en Matanzas un espacio fundacional de las letras cubanas. Con este Premio Honorífico, el certamen salda una deuda con una figura que, desde la palabra y la imagen, ha contado a Cuba para el mundo.

Foto: Tomada de Granma

Cubahora

Post Views: 25