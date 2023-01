Polémica por documentos clasificados en poder de Biden

El representante demócrata Adam Schiff, por ejemplo, afirmó que el Congreso no puede excluir la posibilidad de que la seguridad nacional se pusiera en peligro por el manejo de los materiales, y cuyos detalles investiga ahora el Departamento de Justicia (DOJ).

No creo que podamos excluir la posibilidad sin conocer más los hechos. Me gustaría saber cuáles fueron estos documentos, me gustaría saber cuál es la evaluación del fiscal especial, dijo Schiff a la televisora ABC News.

El descubrimiento de los documentos clasificados de Biden en lugares no autorizados coloca en medio de un enigma político a los demócratas, quienes durante meses criticaron al expresidente Donald Trump (2017-2021) por su manejo de expedientes similares, advierten analistas.

Los observadores señalan que las diferencias estriban en que mientras el actual ocupante del Despacho Oval mostró disposición desde el principio a colaborar con las autoridades pertinentes, el magnate se resistió a la entrega de los papeles, lo cual condujo al registro de su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida.

No obstante, la aparición de dos docenas de antiguos materiales en poder del mandatario resta credibilidad y fuerza a cualquier indagación que contra Trump quieran impulsar los demócratas por esta causa, y enrarece el escenario para una nueva candidatura de Biden con vistas a 2024, alertan.

Actualmente el presidente en funciones enfrenta una investigación conducida por el DOJ y para la cual el fiscal general del país, Merrick Garland, designó al abogado Robert Hur como asesor especial.

Los materiales se descubrieron por primera vez el pasado 6 de noviembre en una oficina que Biden usó después servir en la administración de Barack Obama (2009-2017), suceso que fue informado por los abogados del presidente a los Archivos Nacionales y al Departamento de Justicia.

Aun cuando a finales de 2022 nuevos documentos se encontraron en el garaje de la casa del mandatario en Delaware y en el interior de la residencia, el público no conoció ninguna de esas informaciones hasta que fueron divulgadas por la cadena de noticias NBC News hace pocos días.

El tercero de los hallazgos ocurrió durante la semana pasada, con lo cual los textos clasificados descubiertos sumaron cerca de dos docenas.

Según un reporte de la cadena NBC News, uno de los pliegos se marcó como información compartimentada ultrasecreta/sensible, el nivel más alto de clasificación en el gobierno de Estados Unidos.

La televisora CNN dio cuenta que, junto con papeles personales, se hallaron memorandos de inteligencia y otros con datos sobre Ucrania, Irán y el Reino Unido. (ALH)

Tomado de Prensa Latina