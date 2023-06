Inicia la OTAN su mayor ejercicio militar aéreo

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) inició este lunes en Alemania el mayor ejercicio militar aéreo de la historia de la alianza con el objetivo de demostrar las capacidades de las unidades que conforman el bloque en medio de un contexto matizado por la escalada de tensiones con Rusia.

De acuerdo con las declaraciones del teniente general de la fuerza aérea alemana, Ingo Gerhartz, el ejercicio militar denominado “Air Defender 23” tendrá lugar hasta el próximo 23 de junio.

Las maniobras, que se llevan a cabo en el espacio aéreo alemán, cuentan con 250 aeronaves militares de 25 países de la OTAN, así como de aliados como Japón y Suecia, mientras participan unos 10.000 efectivos.

Germany 🇩🇪 kicks off largest multinational air force deployment in #NATO history

10,000 personnel and more than 250 aircraft from Allied and Partner nations will participate in collective defence training exercise #AirDefender23#AD23

Find out more: https://t.co/hNH1skvVdj pic.twitter.com/7kRnyNGmU4

— NATO (@NATO) June 12, 2023