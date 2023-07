La ONU recorta programa de alimentos en Haití

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas anunció el lunes un recorte de 25 por ciento de los fondos, lo que dejaría sin ayuda alimenticia a alrededor de 100.000 personas en Haití durante el presente mes de julio.

El PMA detalló que de no recibir recursos con celeridad, su plan de respuesta para Haití no podrá proporcionar alimentos a un total de 750.000 personas de no obtener 121 millones de dólares de ahora hasta fin de año.