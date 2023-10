Asciende cifra de niños palestinos asesinados por Israel

Ascendió a 8.306 la cifra de palestinos asesinados por los bombardeos de las fuerzas de ocupación en la Franja de Gaza, desde el inicio de la ofensiva israelí en ese territorio, según los últimos datos del Ministerio de Salud de Palestina.

“Las muertes incluyen 3.457 niños y 2.136 mujeres, mientras que más de 21.048 personas resultaron heridas”, dijo el portavoz del ministerio Ashraf al-Qudra en una conferencia de prensa en la ciudad de Gaza.

Al menos 25 hospitales quedaron fuera de servicio y 25 ambulancias fueron blanco de ataques aéreos israelíes en Gaza, indicó.

After bombarding Inhabited buildings, schools, Hospitals, Mosques and ancient Church ambulances in Gaza.

Cutting food, water and fuel.

Killing so far 8100 people 40% are children and 30% are women.@IDF threw these papers asking them to cooperate.

Pure zionist terrorism. https://t.co/YjUOPd2eka

— محمد مطلق العصيمي🇵🇸 (@m_m_alosaimi) October 30, 2023