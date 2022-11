Del 11 y 12 de noviembre de 2022 tendrá lugar el Foro de París por la Paz, que en esta quinta edición reunirá a expertos y participantes de todas las regiones del mundo, para discutir en torno a la temática superar las múltiples crisis.

Desde el 2018, el Foro de París sobre la Paz revela diferentes proyectos o iniciativas de gobernanza, al ofrecer soluciones y acciones concretas a los desafíos mundiales.

Con sede en el Palacio de la Bolsa de París (Brongniart), la cita expone los desafíos mundiales y aspira a reunir a todos los actores de la gobernanza mundial, jefes de Estado y de Gobierno, organizaciones internacionales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, empresas, medios de comunicación, sindicatos, grupos religiosos y ciudadanos.

⌛️ Only 4 days to go before #PPF22 🗓️ Next 11-12 November, join us at the Palais Brongniart in Paris (by invitation only) & online on our YouTube channel 🔗 https://t.co/ZdqbpfWOWU

Discover the program 👉 https://t.co/QxjiFza0pu

Together, let's ride out the multicrisis! 🌍⚡️ pic.twitter.com/J2NvBLHuWx

— Paris Peace Forum (@ParisPeaceForum) November 7, 2022