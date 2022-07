Por primera vez una mujer de la comunidad hindú, Droupadi Murmu, asume como presidenta de la India, tras jurar ante el Parlamento del país.

La presidenta habló sobre las comunidades y etnias del país, de las cuales afirmó, han sido incivilizadas durante siglos.

Droupadi Murmu resulta la segunda mujer en ser presidenta en la India. Ella constituye la más joven en ocupar el cargo de Jefa de Estado. La política nació el 20 de junio de 1958 y pertenece al partido Bharatiya Janata Party (BJP).

Antes, Murmu, ejerció como gobernadora de Jharkhand de 2015 a 2021 y líder tribal del estado de Odisha. Entre los múltiples cargos que desempeñó figuran: Ministra de Estado con cargo independiente de Comercio y Transporte (2000- 2002) y Desarrollo de Recursos Pesqueros y Animales (2002-2004).

El cargo de presidente en la India es protocolar y sin funciones ejecutivas, las cuales ejerce el Primer Ministro, precisa Telesur.

LIVE: Tri Services Guard of Honour for President Smt Droupadi Murmu and former President Shri Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan https://t.co/z3K73v2ppG

— President of India (@rashtrapatibhvn) July 25, 2022