Día Internacional de Aviación Civil refuerza recuperación turística

La celebración del Día Internacional de la Aviación Civil constituye un importante impulso a las medidas de recuperación turística en todo el mundo, tal y como lo ven los analistas.

Las Naciones Unidas (ONU) reconocieron oficialmente en 1996 que el 7 de diciembre se celebraría el Día Internacional de la Aviación Civil. Pero ya se venía festejando por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) desde 1992.

Sobre el particular, recuerdan los historiadores que la fecha conmemora la creación de la OACI en 1944, que es el organismo que regula las normas sobre aviación civil.

El propósito del Día es crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional, cuando no podemos concebir el mundo sin el transporte aéreo.

Uno de los objetivos de esta efeméride es que los países cooperen para crear una red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad.

Este año el lema de la celebración apunta a Fomentar la innovación para el desarrollo de la aviación mundial. Para 2015-2018 el Consejo seleccionó el siguiente tema: trabajando juntos para garantizar que ningún país se queda atrás.

Por tanto, es oportuno recordar algunos datos curiosos al respecto como es el caso de que el vuelo más largo duró 15 horas y 25 minutos, sin paradas, y recorrió 13 mil 800 kilómetros entre Sidney (Australia) y Dallas (EEUU).

Mientras, en el extremo opuesto, el vuelo más corto fue de 27 segundos, que es lo que tarda un avión en recorrer la distancia entre Westray y Papa Westray en Escocia, recuerda el interesante sitio web diatinternacionalde.com.

En octubre de 2019 se batió el récord del vuelo más largo del mundo, entre Nueva York hasta Sidney, en casi 20 horas, sin embargo no fue un vuelo comercial al uso, sino una investigación sobre el bienestar de los pasajeros.

El aeropuerto a más altura que existe está a cuatro mil 411 metros de altitud en Daocheng Yading (China). Y el más bajo se encuentra en Ámsterdam (Países Bajos) a tres metros por debajo del nivel del mar.

Por demás, el avión más grande del mundo es el Antonov AN-225, tiene una envergadura de 88 metros y se utilizó para transportar el transbordador espacial Buran. El más pequeño, el CriCri tiene una envergadura de 4,9 metros.

En materia cinematográfica, la aviación aparece reseñada en varios filmes de interés como es el caso de El vuelo (Estados Unidos, 2012), Sully (EEUU, 2004), El Aviador (EEUU, 2004), Up in the Air (EEUU, 2009), El vuelo del Fénix (EEUU, 2004), Viven (EEUU, 1993), y ¡Aterriza como puedas! (EEUU, 1980), entre otras muchas.

Tomado de Prensa Latina