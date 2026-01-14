Denuncia canciller cubano caos en EEUU

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el gobierno de Estados Unidos enfrenta un creciente rechazo en su territorio debido a una gestión interna calificada como caótica y fascista, evidenciada en protestas en múltiples ciudades, público Prensa Latina.

Rodríguez señaló que el gobierno estadounidense promueve el odio y la violencia entre su población, comete graves violaciones a los derechos humanos contra cientos de miles de migrantes y desconoce los compromisos asumidos con sus propios electores.

Bajo las consignas “¡Manos fuera de Venezuela!” y “¡ICE fuera de nuestras comunidades!”miles de personas marcharon en Nueva York en rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y al ataque militar del 3 de enero contra Venezuela, que dejó más de un centenar de muertos y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Asimismo las protestas, convocadas por The People’s Forum, expresaron su indignación por el asesinato de Renee Nicole Good a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Con información tomada de Prensa Latina.

Post Views: 1