Mundo

Denuncia canciller cubano caos en EEUU

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Bruno Rodríguez Parrilla #Cancillería de Cuba #denuncia campaña contra Venezuela #TV Yumurí Matanzas

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el gobierno de Estados Unidos enfrenta un creciente rechazo en su territorio debido a una gestión interna calificada como caótica y fascista, evidenciada en protestas en múltiples ciudades, público Prensa Latina. 

Rodríguez señaló que el gobierno estadounidense promueve el odio y la violencia entre su población, comete graves violaciones a los derechos humanos contra cientos de miles de migrantes y desconoce los compromisos asumidos con sus propios electores.

Bajo las consignas “¡Manos fuera de Venezuela!” y “¡ICE fuera de nuestras comunidades!”miles de personas marcharon en Nueva York en rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y al ataque militar del 3 de enero contra Venezuela, que dejó más de un centenar de muertos y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Asimismo las protestas, convocadas por The People’s Forum, expresaron su indignación por el asesinato de Renee Nicole Good a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Con información tomada de Prensa Latina. 

Post Views: 1

By Brian Alonso Hernández

Entradas relacionadas

Mundo Noticias

Presenta Congreso de EEUU proyecto ley sobre anexión de Groenlandia

Brian Alonso Hernández
Mundo tvyumuri

Agresión de EEUU a Venezuela activa a la izquierda continental

Redacción TV Yumurí
Mundo

Groenlandia: rompiendo el hielo 

Brian Alonso Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Mundo

Denuncia canciller cubano caos en EEUU

Cuba Deportes

Nueva ley del sistema deportivo cubano

Matanzas

Convoca ACAA Matancera a cursos de superación

Cultura

Recibe Lucia Muñoz Maceo Premio Nacional de Poesía sobre Medio Ambiente Samuel Feijóo 2025