Nueva ley del sistema deportivo cubano

Con la publicación en la Gaceta Oficial de la ley 179 del Sistema Deportivo Cubano cobra vida la primera normativa de su tipo en la historia de la nación. La ley aprobada el pasado 18 de julio otorga legalidad e institucionalidad al sistema deportivo y reconoce el rol de los demás actores sociales y económicos, publicó Prensa Latina.

En el Coliseo de la Ciudad Deportiva, funcionarios del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) destacaron su carácter inclusivo, moderno y transparente, que constituye un paso hacia el desarrollo. También, enfatizaron en la necesidad de fortalecer la estructura, organización y funcionamiento del Sistema Deportivo Cubano de modo que responda adecuadamente a las necesidades y demandas de los escenarios nacional e internacional.

A juicio del director jurídico del Inder, Karel Luis Pachot seis normas complementarias se derivan de la ley con énfasis en el reglamento general del régimen de participación deportiva, la contratación de atletas de alto rendimiento, las unidades organizativas de base, el ejercicio de publicidad y patrocinio, así como la jerarquización de las glorias y personalidades.

Con la salida de la Gaceta Oficial de la República iniciarán un proceso de implementación en todo el país para su efectividad a partir del 13 de mayo.

Con información tomada de Prensa Latina.

