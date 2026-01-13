Matanzas

Convoca ACAA Matancera a cursos de superación

Por Brian Alonso Hernández

A partir del día 12 al 16 de enero la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA) de Matanzas convoca a participar en cursos de superación en diferentes especialidades.

Las matrículas estarán abiertas de 9:00am a 12:00pm en el centro de documentación de la ACAA. En el mismo impartirán clases de tejido a crochet II, trabajo en papel maché, curaduría, modelado en cerámica II, marketing y publicidad en redes sociales entre otras.

Los cursos tendrán una estimado de 2 a 6 encuentros y estarán impartiendose hasta la primera semana del mes próximo.

Con información tomada del perfil de Facebook Cultura Matancera. 

