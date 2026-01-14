Incendio alcanza alarmantes proporciones en el mangle del Naranjal

Fotos: Gisselle Brito, enviadas por lectores y tomadas de las redes sociales

En las últimas horas, varios kilómetros de mangle en torno al Reparto Armando Mestre presentan un incendio de notable alcance.

Los bomberos han acudido al aviso, mientras que hasta el cielo nocturno se alza la luz anaranjada del área.

Aunque la intensidad del incendio ha disminuido en cuanto a extensión, los vecinos naranjaleños aseguran que la cercanía del fuego a los edificios colindantes es mucho más cercana esta vez que en ocasiones anteriores.

Las llamaradas iniciaron su recorrido en la zona cercana al estadio Victoria de Girón, extendiéndose hasta las inmediaciones de la Circunvalación.

Si bien este fenómeno es recurrente en la zona del manglar, aseguran pobladores y bomberos en el lugar que el de esta ocasión no tiene precedentes en cuanto a magnitud y peligro real para los habitantes de la zona.

Actualmente se encuentran en labores de sondeo y reconocimiento del área para calcular con mayor detenimiento el territorio afectado.

De momento la zona del Naranjal no se encuentra en mayor peligro, pues el fuego se ha ido distanciando en la misma dirección en que se propagó hacia las cercanías de la barriada.

Se desconoce hasta el presente la causa directa que originó este suceso. No obstante, queda el llamado a la responsabilidad ciudadana por parte de los causantes de incidentes como este que tan propicios son a salirse de todo control.

José Alejandro Gómez Morales / Periódico Girón

