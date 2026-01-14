Sesionó II Laboratorio de Archivo de la Memoria Escénica 2026

El II Laboratorio de Archivo de la Memoria Escénica, 2026 sesionó en el marco de la Jornada Nacional de Teatro Villanueva en la ciudad de Matanzas.

El evento inició con la apertura de la exposición «25 años de Teatro Icarón. Carteles», dedicada a la trayectoria artística de la agrupación escénica matancera.

La jornada incluyó además, la presentación de muestras dedicadas a la Premio Nacional de Teatro 2024, Miriam Muñoz y Freddy Artiles que resaltan la historia y cultura cubana.

El II Laboratorio de Archivo de la Memoria Escénica 2026 comprendió conferencias y paneles relacionados con el patrimonio latinoamericano en la Casa de la Memoria, la relación archivo, biblioteca, Museo de la Dramaturgia Cubana y el teatro actual.

Los resultados de este laboratorio se relacionan con el Premio Provincial de Gestión Documental de la Delegación Territorial del Citma que recibió la Casa de la Memoria Escénica en el territorio.

El II Laboratorio de Archivo de la Memoria Escénica resalta la labor de los actores cubanos para preservar el legado cultural en la ciudad de Matanzas.

