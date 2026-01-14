«Reciclarte»: un espacio para la joven creación

La Sala de Conciertos José White de la Atenas de Cuba acogió la inauguración de la exposición colectiva «Reciclarte».

La muestra ofrece piezas de niños y adolescentes entre 7 y 14 años, participantes en los talleres artísticos infantiles impartidos en la institución, como resultado de los encuentros.

«El taller Reciclarte resulta una experiencia que desarrollamos desde hace ya, más de un año. Es una expresión a partir de la necesidad de tener actividades que no solo implicaran la música, sino también otras manifestaciones del arte», explicó una de las profesoras, Jessica Hernández Fernández.

La exposición cuenta con obras de diversas técnicas de las artes plásticas, entre ellas la cerámica fría, el trabajo con mosaico, la contextura, dibujo y más.

«Tratamos de desarrollar las habilidades innatas en los niños que llegan a nosotras para perfeccionar esas habilidades», agregó Hernández Fernández.

Annariel Ruíz Rodríguez, una de las participantes del taller, definió la experiencia como divertida y de mucho aprendizaje, así como una forma de ganar nuevas amistades.

«Tengo muchos amigos que hacen muchas cosas bonitas que también expusimos aquí hoy. Me sentí muy feliz de poder exponer lo que hice, pude expresar mi creatividad a través de las muñecas de Suramérica», expresó la joven artista.

«Reciclarte» sobresale como uno de los talleres infantiles juveniles más relevantes de la urbe yumurina en cuanto a las artes plásticas.

El equipo de maestras que lo conforman potencian las habilidades de los pequeños en distintas técnicas y ofrecen sus conocimientos y apoyo a la creación de piezas.

La muestra, que permanecerá en la sede de la Sala José White, constituye la segunda exposición como resultado del taller.

