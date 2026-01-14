«Canciones viejas siempre nuevas»: homenaje matancero a la cantautora mayor Teresita Fernández

«Canciones viejas siempre nuevas» resulta el homenaje a la cantautora mayor Teresita Fernández, de la mano de Teatro de las Estaciones en la ciudad de Matanzas.

«Cuba tiene todo, a José Martí, a Dora Alonso, a Teresita Fernández, ¿así que como no educar sobre esos repertorios e incluso buscar a los menos reconocidos y traerlos al teatro?», expresó el director de la agrupación, Rubén Darío Salazar.

El concierto, en la Sala Pepe Camejo, contó con la dirección artística y escenográfica de los Premios Nacionales de Teatro Rubén Darío Salazar y Zenén Calero. Los arreglos musicales estuvieron a cargo del reconocido músico y arreglista yumurino Raúl Valdés.

«Creo que constituye un tesoro, un cofre, lleno de joyas musicales, literarias, de la plástica, teatrales, que tiene que ver con las infancias», afirmó Salazar.

Reconocidos temas como «Corazón feliz», «Titiritero» y «Señora Manatí», conformaron el programa de la función. El homenaje incluyó además otras canciones de su autoría menos conocidas por el público general, entre ellas «Lagartijita verde», «Patico Tico Tico», «Mi amiguita Dorotea», «Chicharrita» y otras.

La música en vivo estuvo a cargo de Raúl Valdés en el teclado, Irina Madrazo en la flauta, Roly Díaz en el oboe, Patricia García en el Fogot y Olga Blanco como voz principal.

El concierto recibió como invitados a los actores Iván García, Laura Marín y Raúl Álvarez, además de al bailarín y coreógrafo Yadiel Durán y solistas y bailarines de la Compañía Musical Infantil-Juvenil Gabi & Sofi.

El homenaje a Teresita Fernández evoca no solo las emociones de la cantautora reflejadas en su obra, sino que ofrece una mirada a los sentimientos de las disímiles generaciones de cubanos que crecieron con su obra. Teatro de la Estaciones ofrece un viaje emotivo por las distintas manifestaciones del arte a modo de espectáculo.

«Canciones viejas siempre nuevas» forma parte de la propuesta de la agrupación para la Jornada Nacional de Teatro Villanueva 2026, en la ciudad de La Habana.

