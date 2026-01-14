«Principium»: Matanzas a través del lente joven

Integrantes del Curso de Fotografía de Verano 2025 para niños y jóvenes, inauguraron la exposición colectiva «Principium» en la Sala de Conciertos José White de la Ciudad de Matanzas.

Bajo la tutela del maestro Denis Vega Martínez y la curaduría de Daisvel P. Álvarez (el Indio), la muestra reúne obras de trece artistas aficionados como resultado del taller fotográfico.



«Quisimos llamar Principium a la exposición porque todos los niños, de trece años hacia los quince, no tenían ninguna experiencia con el género fotográfico. Y fue muy interesante la experiencia porque a medida que avanzaba el curso iba notando los progresos de ellos. Las fotos que hacían la semana pasada ya no les quedaba igual, iban creciendo poco a poco», comentó Vega Martínez.



El Curso de Fotografía de Verano 2025 para niños y jóvenes, incluyó encuentros teóricos y prácticos.



«Fue un aprendizaje mutuo donde cada cual de los integrantes del grupo nos queríamos como una familia y poco a poco fuimos aprendiendo cada uno uno del otro y fuimos alcanzando los resultados que ustedes pueden ver hoy en este sesión», expresó Abel David Toledo Fernández, uno de los participantes.



«Principium» resalta una vez más la fuerte presencia de artistas fotográficos en la ciudad de Matanzas. Diversas resultan las exposiciones, cursos y talleres que desde la urbe potencian dicha manifestación de las artes visuales, en especial en los yumurinos más jóvenes.

