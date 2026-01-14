Espacio «La Casa de Todos» dedica su segunda edición al 173 aniversario del natalicio de José Martí 

El espacio de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en Matanzas, «La Casa de Todos», dedicó su edición del mes de enero, al 173 aniversario del natalicio del Apóstol Nacional.

«Fue una tarde de presentaciones de proyectos socioculturales que se articulan con nuestro movimiento, pero también se pudo apreciar el talento artístico de esta casa social», expresó el presidente del movimiento, Eddie Tabares Daniel.

El encuentro recibió en su segunda edición al subdirector provincial de Cultura, Noslén González y a la coordinadora del proyecto X Amor a mi Raíz, Annia Arboláez Sansaric.

«Creo que está es una iniciativa que está muy atemperada a estos tiempos, porque no solo socializa diferentes experiencias sino que busca la promoción de diferentes expresiones artísticas en el mismo espacio», expuso Arboláez Sansaric.

Por su parte Noslén González catalogó el espacio de necesario para el enriquecimiento de la vida cultural de la urbe.

«La casa social de la UNEAC abre las puertas a esta bella idea que une a la vanguardia artística de la provincia con la labor de nuestros instructores, desde San Pedro de Mayabón hasta la Casa de la Cultura de Ceiba Mocha. Será un espacio para el intercambio, el diálogo, para sus inquietudes, para mostrarle en general al pueblo matancero nuestro quehacer artístico», agregó.

La edición de enero incluyó presentaciones de la cantante yumurina Olga Blanco y el proyecto sociocultural X Amor a mi Raíz.

La Casa de Todos se mantendrá dentro de la cartelera de la Atenas de Cuba.

«Este es un espacio que va a seguir creciendo durante todo el año, en el que se podrá visualizar el trabajo de los instructores de arte, no solo en el municipio cabecera, sino en los 13 territorios de la provincia. También aquí estaremos visualizando la labor y el talento de nuestras unidades artísticas», afirmó Tabares Daniel.

El encuentro con sede en la casa social de la UNEAC matancera constituye uno de los más recientes espacios para el arte joven y la articulación de los Instructores de Arte.

