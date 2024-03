Chatbot Grok estará disponible para  usuarios Premium de X

El chatbot Grok de inteligencia artificial (IA) estará habilitado para los usuarios de la versiones Premium y Premiun Plus de X, según anunció su propietario Elon Musk.

La startup de IA surgió en el 2023 como contraparte de ChatGPT de OpenAI. La superioridad de Grok radica en el conocimiento en tiempo real del mundo mediante los datos e información publicados en X.

How to share a Grok conversation directly as a post on 𝕏 (iOS) pic.twitter.com/WN23bHCImz

— DogeDesigner (@cb_doge) March 26, 2024