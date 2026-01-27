Prometedor método podría devolver al cuerpo la capacidad para rejuvenecer células viejas

Foto: Imagen ilustrativa. Gettyimages.ru

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, desarrollaron un método prometedor que podría restaurar la capacidad de los tejidos para repararse, una propiedad que se pierde con el envejecimiento.

La investigación, publicada en la revista PNAS, se centró en los fibroblastos, células clave para la estructura y reparación de los tejidos del cuerpo. A medida que envejecemos, su actividad y cantidad disminuye, lo que provoca la aparición de arrugas y mala cicatrización.

Los científicos encontraron indicios de alteraciones en la manera en que los fibroblastos envejecidos activan sus genes. Un análisis computacional de estos cambios permitió identificar las proteínas que regulan la actividad de otros genes, conocidas como factores de transcripción.

De acuerdo con los investigadores, estos factores pueden rejuvenecer los fibroblastos envejecidos. Tras manipular genéticamente estos reguladores para activar genes propios de células jóvenes, se logró mejorar la función metabólica y la capacidad de multiplicación de los fibroblastos antiguos.

En experimentos con ratones viejos, la activación de algunos de estos factores rejuveneció el estado de su hígado, reduciendo la fibrosis y la acumulación de grasa, además de mejorar la tolerancia a la glucosa. La investigadora Janine Sengstack indicó que este avance podría ser una vía para «revertir las enfermedades relacionadas con el envejecimiento».

RT

