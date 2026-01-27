Cuba con nuevos fármacos para la trombosis y la hipertensión

Un grupo de 408 proyectos de investigación, que incluye nuevos productos destinados a la salud humana como el desarrollado para la prevención de la trombosis venosa profunda, figura entre los resultados del grupo empresarial BioCubaFarma en 2025.

Se trata de la enoxaparina sódica, diseñado para esa patología, y recién incluido en el Sistema Nacional de Salud, que forma parte de 20 resultados científico-tecnológicos de alto impacto de esa megaempresa, que produce medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología destinados al mejoramiento de la salud humana, la generación de rubros exportables y la producción de alimentos con tecnología de punta.

A este se suma el registro e industrialización del complejo vitamínico b: Polivitsina, y las tabletas de Lisinopril con Hidroclorotiazida de 20 y 25 miligramos, así como la evaluación de los efectos del tratamiento a largo plazo con policosanol (PPG) más aspirina en la recuperación funcional de pacientes con ictus isquémico y deterioro cognitivo posterior a sufrir un evento de ese tipo.

La empresa, fundada en 2012 e integrada por 47 empresas, 164 líneas productivas, 21 unidades de Ciencia y Técnica, presenta como resultados en el año recién concluido el desarrollo de un biomodelo animal para el estudio del síndrome metabólico en humanos.

También el logro de dos registros: el sanitario de Sincronida, para uso de reproducción del ganado vacuno, y el registro definitivo del anticuerpo monoclonal Racotumamab, como terapia de mantenimiento de cambio en pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado.

En declaraciones al diario Granma el vicepresidente de BioCubaFarma Santiago Dueñas precisó que en las investigaciones clínicas se reportaron evidencias del efecto favorable del medicamento Jusvinza en el tratamiento de los pacientes con secuelas de Chikungunya.

También comenzó el primer ensayo clínico del propio fármaco en China, para su futuro uso en el esquema terapéutico de la artritis reumatoide.

Otros aportes estuvieron relacionados con la implementación de modelos preclínicos de peces cebras para la investigación desarrollo de nuevos fármacos, el registro sanitario de los sistemas diagnósticos Sumasignal Apoe y Umtest msud.

Engrosa la lista de resultados las evidencias de los efectos terapéuticos del anticuerpo monoclonal Neuralcim en pacientes con síndrome amnésico tipo Alzheimer en estadio ligero-moderado y con ataxia, y la optimización de procesos de fermentación y modelaciones matemáticas para acelerar el desarrollo de vacunas.

En el quehacer de la entidad durante 2025, sobresale la presentación de seis nuevas solicitudes de patentes, reflejo de la prioridad en la ejecución de proyectos innovadores, mientras recibieron el otorgamiento de 42 patentes en el extranjero y siete en nuestro país.

Completa la enumeración de logros de BioCubaFarma Ia creación de nuevas empresas mixtas en Vietnam, Italia, Rusia y Australia, diseñadas con la finalidad de acelerar el desarrollo e introducción de productos biofarmacéuticos novedosos, en tanto continuó impulsándose la colaboración con instituciones de China.

