La Habana, nueva capital del ajedrez

Jorge Elías se convirtió en el tercer Gran Maestro de Camagüey, junto a Lexy Ortega y Carlos Albornoz. Foto: Federación Cubana de Ajedrez

El Torneo Nacional Absoluto de Ajedrez masculino tendrá por sede a La Habana y, por nueva fecha, del 3 al 12 de febrero, tras un ajuste realizado por los organizadores del evento.

Camagüey era el anterior organizador, pero ahora el hotel Girasol de la capital acogerá a los 24 mejores trebejistas del país, que buscarán obtener la corona ganada el año anterior por Jorge Elías.

Carlos Rivero, presidente de la Federación Cubana, informó que los movimientos se realizaron por necesidad de reajustar el calendario competitivo y en aras de obtener un mejor desarrollo del torneo.

Entre tanto, las mujeres mantienen su cita en Pinar del Río, del 6 al 18 de febrero, ocasión matizada por el regreso de la estelar Lisandra Ordaz, quien buscará retornar su carrera por todo lo alto.

JORGE ELÍAS, NUEVO GRAN MAESTRO PARA CAMAGÜEY

Jorge Elías, campeón defensor del trono nacional en el juego ciencia, demostró en Brasil este fin de semana que sus éxitos no son fruto de la casualidad, pues concretó su título de Gran Maestro en el Open de Floripa.

Tras seis triunfos seguidos en sus primeras rondas, concluyó con total de ocho puntos de diez posibles, para anclar entre los mejores de la competencia. Esto le permitió concretar su tercera norma internacional, necesaria para lograr la máxima distinción como jugador.

Nacho Machín/ Granma

