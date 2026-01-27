Los Líricos en Montserrat: 13 y 14 de febrero del 2026

Los días 13 y 14 del venidero mes de febrero se desarrollará la X edición de Los Líricos en Montserrat en la Ermita yumurina.

En esta ocasión la jornada estará dedicada a la enseñanza artística en todas sus manifestaciones y a Joaquín Moré padre y a Gustavo Álvarez, fundadores de La Lírica en Matanzas.

Este año se suman a las motivaciones del festejo los aniversarios 151 de la fundación de la Ermita y el 16 de su rescate como Centro Cultural.

«Estamos muy felices de llegar a este 16 cumpleaños de esta Ermita renovada, que en estos 16 años ha dado la oportunidad de trasladar allí nuestra Atenas Cultural. Siempre comprometidos con los ideales de nuestro país, el rescate de valores y el amor a las artes», expresó Milvia Rivero Liecea, directora del centro.

El día 13 se realizarán clases magistrales y un encuentro con los estudiantes de la Escuela Profesional de Artes de Matanzas.

También ese día con una muestra de la academia celebrarán el espacio «Todo por los coros» en la Ermita de Monserrat.

«Nos complace tener está mirada a la enseñanza artística, que no es más que la vanguardia y la fortaleza que tenemos», expuso Rivero Liecea.

El día 14 de febrero la compañía Atenas Classic bajo la dirección de Joaquín Moré darán un concierto único.

«Este es un evento dedicado al teatro lírico matancero, a los artistas líricos de nuestra ciudad y a los amantes de esta manifestación», comentó Noslén González, subdirector provincial de Cultura.

Entre los invitados a la jornada figura la compañía Atenas Classic, Joaquín Moré y la soprano Bárbara Llanes.

Los Líricos en Montserrat celebra la tradición lírica de la Atenas de Cuba.

