Efectuarán Jornada por el Día del Instructor de Arte

Del 10 al 18 de febrero la Brigada de Instructores de Arte José Martí celebrará una Jornada dedicada a su aniversario 22.

Este año la provincia de Matanzas resultó seleccionada como sede de las actividades centrales por la fecha. «Por sus resultados durante el año anterior el territorio acogerá el acto nacional por el Día del Instructor de Arte. La provincia fue sede en el 2025 de la Asamblea Nacional Ampliada del movimiento, entre otras actividades», destacó Noslén González, subdirector provincial de Cultura.

La jornada se iniciará el día 10 a las 4:00 p.m. en los 13 municipios con el proyecto «Con mi Brigada en tu comunidad». Las principales actividades se concentrarán en la circunscripción 38 de Perico, con la participación de los instructores del territorio y artistas del movimiento de aficionados de la Casa de Cultura municipal.

El día 11 la Galería de Colón acogerá un conversatorio dedicado a la figura del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

La Casa de Todos llegará el jueves 12 de febrero en su sede habitual, la UNEAC yumurina, en esta ocasión con los maestros René Quirós y Nora Hernández (Chiquitica) como invitados.

El encuentro además estará dedicado no solo al instructor de arte, sino al Día del amor y la amistad, con actuaciones de distintos proyectos socioculturales.

La plaza de la Vigía será sede el día 13 de febrero de una Feria de Proyectos Comunitarios.

El venidero 14 Freddy Maragoto se presentará en el Museo Farmacéutico de la ciudad de Matanzas, y el 15 se desarrollarán diversas actividades comunitarias con miembros de la brigada por distintos territorios, con Jagüey Grande como sede de dichas acciones.

El 16 de febrero los jóvenes de la nueva formación de instructores de arte en la provincia sostendrán un encuentro con personalidades de la cultura matancera.

Los trece municipios tendrán sus actos en saludo al Día del Instructor de Arte el día 17, mientras que en Matanzas será el festejo nacional el día 18 de febrero.

«Este día estaremos celebrando a nuestra Brigada, a todos nuestros instructores y su labor.

Pero también agasajaremos a dos figuras de nuestro movimiento con la Distinción Miembro de Honor de la Brigada José Martí: a los Premios Nacional de Teatro Rubén Darío Salazar y Zenén Calero», expresó el presidente del movimiento en la provincia, Eddye Tabares Daniel.

La celebración se iniciará con la inauguración del Salón provincial de Artes Plásticas del Instructor de Arte en la Oficina del Conservador, a las 9:00 a.m. El acto central tendrá lugar en la Sala de Conciertos José White a las 10:00 a.m. (ALH)

Post Views: 1