MANDATORY CREDIT: Jonty Hurwitz/Rex Features. Editorial Use Only. No stock, books, advertising or merchandising without photographer's permission Mandatory Credit: Photo by Jonty Hurwitz/Shutterstock (4244836e) A nano sculpture about trust by Jonty Hurwitz. Female figure approx. 80 x 100 x 20 microns The World's smallest sculptures, Britain - 16 Nov 2014 FULL COPY: http://www.rexfeatures.com/nanolink/pnir An artist claims to have made the world's smallest sculptures. Jonty Hurwitz has created nanosculptures of human forms that can fit in the eye of a needle or on the head of an ant. He says his sculpture 'Trust', which features a female form, is the "smallest creation of the human form in history".

La nanoescultura más pequeña del mundo El artista Jonty Hurwitz afirma haber creado las esculturas más pequeñas del mundo, las cuales caben en en el ojo de un alfiler, la cabeza de una hormiga, o como apreciamos en esta fotografía, sobre un cabello humano. Trust es una escultura femenina que mide aproximadamente 80x100x20 micrómetros y es considerada la representación de una silueta humana más pequeña de la historia. Las esculturas de Hurwitz comienzan con un escaneo de los modelos llevado a cabo simultáneamente por más de 200 cámaras. Luego, el Instituto de Tecnología de Microestructuras de Karlsruhe los imprime utilizando una técnica de impresión 3D. Su autor explica que “a medida que evoluciona la tecnología, en ocasiones más rápido que la percepción humana, la línea entre la ciencia y el arte se vuelve borrosa”. “Vivimos en una era en la que lo imposible finalmente se ha hecho realidad. A nuestra manera, nos hemos convertido en semidioses de la creación. “El arte contemporáneo, en mi humilde opinión, necesita reflejar la condición humana tal como es hoy, necesita representar el estado de la sociedad en el momento de su creación”, continúa. “Tómese un momento para considerar que hace solo 6.000 años pintábamos imágenes de animales crudos en las paredes de las cuevas con rocas. Hemos llegado lejos. Esta nanoescultura es el logro colectivo de toda la humanidad. Es la culminación de miles de años de I+D, y el hecho absoluto es este: el ojo humano no puede ver estas esculturas”. La única manera de observar estas obras es en la pantalla de un poderoso microscopio electrónico de barrido. (ALH) Héctor Rodríguez/National Geographic Compartir Facebook

