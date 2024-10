Más de 2,000 especies de microbios invaden el cielo

Muchos de los microbios que circulan por el cielo causan enfermedades. Pese a ello, los científicos ven difícil que de esto se deriven nuevas epidemias.

Una investigación recién publicada saca a la luz una realidad que los propios autores del trabajo no esperaban encontrar: el cielo está infestado de microbios. De acuerdo con el documento que se presenta en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), las bacterias y los hongos microscópicos circulan muy por encima de la superficie. El problema es que son potenciales causantes de enfermedades, y algunos son resistentes a múltiples antibióticos.

Un cielo lleno de microbios

Los científicos tuvieron que hacer diez vuelos de muestreo sobre Japón para identificar hasta 266 géneros de hongos y 305 de bacterias, que, al parecer, estarían dando un total de más de 2 mil especies de estos seres vivos.

Tras analizar las corrientes de aire los investigadores determinaron que estos microbios se originaron en regiones agrícolas del noreste de Asia y fueron después transportados, a través de la atmósfera, hasta el espacio aéreo japonés.

Se vio también que varios de los microbios hallados en el cielo están llegando hasta la superficie, lo que implica un riesgo que compromete a la salud humana.

