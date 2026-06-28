Matanzas inicia el verano 2026 con una fiesta infantil

Con un pasacalle desde la Plaza de la Vigía hasta el Parque de la Libertad se iniciaron en Matanzas las actividades culturales recreativas del verano 2026.

Los proyectos socioculturales Maravillas de la Infancia y Corcel de Esperanza, la Academia Donaire, artistas del Circo La Rueda y aficionados ofrecieron un espectáculo para los más pequeños de casa.

Iván Rodríguez Laurdet, secretario de la UJC en la provincia, expresó que las actividades en parques y comunidades constituyen prioridad durante la etapa.

«Todas están enfocadas en el impacto que tienen que generar en las comunidades en las principales plazas y parques de la ciudad. Nos articulamos con centros de recreación en la provincia, el INDER y también culturales, para que la población matancera y toda nuestra juventud disfrute de un verano diferente y sin perder el espíritu que nos caracteriza», afirmó.

El primer secretario del Comité provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora del territorio, Marieta Poey Zamora, participaron en la gran fiesta de la etapa estival.

A ella se sumaron especialistas del INDER, museos de la ciudad y Artex, con actividades en diversos centros recreativos.

«Todos los años nosotros hacemos una programación variada, sobre todo enfocada en el sector infantil, que es nuestra principal misión en este verano 2026. Todos nuestros centros culturales que están en el litoral matancero tienen un compromiso bastante serio para enfrentar esta temporada», expuso Elio Castro, gerente general de Artex en la provincia.

Con el lema «Verano con mi gente» la familia yumurina podrá disfrutar de una variada programación cultural recreativa durante los meses de julio y agosto. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones.

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