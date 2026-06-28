Inauguran parque recreativo «Mis Tesoritos»

El Complejo Cultural Brisas del Mar inauguró este domingo el Parque recreativo Mis Tesoritos como parte de las actividades por el inicio del verano en la provincia de Matanzas.

La apertura del área infantil constituye una opción para el disfrute de los niños en la etapa estival.

«Aquí tenemos piscinas inflables, un área también de un parque inflable para los pequeños, carros eléctricos y carriolas, además de trampolines. Tenemos ofertas gastronómicas como pizzas, fajitas, refrescos y bebidas alcohólicas, así como confituras y la venta de juguetes» explicó Mirtha de las Mercedes González Salguero, subdirectora del Centro Cultural Brisas del Mar.

La iniciativa resulta posible gracias a la colaboración de la Sucursal Artex en la provincia con actores económicos no estatales como la Compañia BC y el TCP Mis tesoritos.

El Centro abrirá de martes a domingo de 11 AM a 7 PM y el parque infantil de jueves a domingo en el mismo horario.

Además los fines de semanas se realizarán actividades con payasos, muñecones y otras ofertas para los más pequeños. (ALH)

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