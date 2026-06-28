Antropólogo matancero identificará víctimas en Venezuela

El antropólogo matancero Yoel Monzón González formará parte del grupo de especialistas forenses que próximamente arribará a la República de Venezuela para colaborar en la identificación de las víctimas fatales del siniestro. El periódico Girón conversó con el máster en Ciencias y jefe del Equipo de Trabajo de Antropología Forense (ETAF) de Matanzas.

“Es la primera vez que trabajo fuera del país en un caso de esta magnitud. Me convocan por ser miembro permanente de la sección forense del Comité Internacional de la Cruz Roja en la región de Latinoamérica y, a la vez, miembro pleno de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF).

“La labor del antropólogo forense dentro de un equipo de trabajo destinado a la identificación de cadáveres que queden de un siniestro de tal magnitud, como es el caso del terremoto ocurrido recientemente en Venezuela, tiene suma importancia para el cumplimiento de las cuestiones tanto forenses como humanitarias.

“Todo desastre genera un sinnúmero de muertes, que deben tratarse con dignidad y, a la vez, restituir esas identidades para que los familiares puedan continuar con el duelo y el luto.

“El equipo del gremio forense cubano es multidisciplinario y está integrado por médicos legistas, tanatólogos y antropólogos forenses. La identificación en este caso es lo fundamental, porque en estos momentos existe un estado de incertidumbre muy grande por parte de los familiares, que no saben a quien tienen reportado como desaparecido, si falleció o si todavía está con vida. Constituye un trabajo que requiere prontitud, sin apartarse de los protocolos establecidos.

“Sabemos que la tarea a la que nos enfrentamos resulta compleja debido a la magnitud del evento, pero recalcamos nuestro compromiso y responsabilidad con la profesión, con cada una de las víctimas y de las familias, y con ese hermano pueblo de nuestra región. Deben haber varios grupos de trabajo de otros países que también colaborarán, al existir un número tan elevado de personas hasta el momento desaparecidas en el siniestro, lo cual repercutiría en la cantidad de cadáveres y en el trabajo. Las acciones que nosotros hagamos allá aportarán un granito de arena en la labor humanitaria para con Venezuela”, enfatizó.

Yoel Monzón González posee una amplia preparación y experiencia como antropólogo forense; destacando, por su complejidad, en las labores de búsqueda, recuperación e identificación de las víctimas del incendio de los Supertanqueros, un siniestro sin igual en la historia de la urbe yumurina. (ALH)

Ana Cristina Rodríguez Pérez/Girón

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