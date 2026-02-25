Dirección de Transporte adopta medidas ante desabastecimiento

Un total de 24 medidas se implementan en el sector del transporte en Matanzas con el propósito de enfrentar la crisis energética causada por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las empresas que envíen petróleo a la Isla.

Roberto Bernal Villena, director provincial de Transporte, puntualizó a Girón que en cuanto a la transportación nacional se mantiene solo la ruta Habana-Matanzas con una salida diaria, y además el tren hacia el Oriente del país que circula por la provincia cada ocho días.

Enfatizó que de manera semanal se gestiona un ómnibus con destino a Santiago de Cuba donde se trasladan casos puntuales con situaciones bien identificadas de enfermedad o de otra índole, evaluados por la Dirección Provincial de Transporte. Quienes necesiten viajar con urgencia pueden contactar con la mencionada institución a través de los teléfonos 45261129 y 45244650.

En cuanto a la transportación intermunicipal y urbana señaló que no existen rutas habilitadas. En la ciudad de Matanzas solo se mantienen circulando con irregularidades el ómnibus panorámico, cubriendo la ruta Ecil-Canímar. “También funciona la guagua articulada que transporta trabajadores de la Salud desde Canímar hasta el Faustino y que de alguna manera apoya a otras personas que viajan en esta ruta”.

Bernal Villena hizo énfasis en la indicación de que todos los carros estatales deben parar y recoger a quienes permanecen en las paradas. Ante el complicado panorama que vive el transporte urbano desde hace algunos años se refuerzan con patrulleros cuatro puntos de alta concentración de personas de la cabecera provincial para velar por el cumplimiento de esta normativa.

En la actualidad alrededor de 25 triciclos eléctricos prestan servicio en Matanzas y Cárdenas, a los cuales pueden sumarse otros del sector privado, tras la reciente indicación del Ministerio de Transporte. En el territorio existe un aproximado de 120 triciclos de este tipo censados.

Asimismo, se prioriza que los carros estatales que circulen vacíos apoyen en el traslado de alimentos. Próximamente se incorporarán cuatro triciclos eléctricos pertenecientes a la Empresa de Correos para la distribución del pan y se convenia con los carretoneros para la recogida de desechos.

Señala Bernal Villena que se prioriza el sector de la Salud por su alto impacto social. Se mantiene el traslado de las enfermeras cada tercer día, los turnos médicos hacia La Habana con el servicio de Medibus tres días a la semana y dos micros de TaxiCuba llevan a los pacientes de Oncología Pediátrica dos veces a la semana hacia la capital.

Se garantiza semanalmente el traslado de especialistas médicos hacia comunidades que requieren de sus servicios y desde las cuales se dificulta la salida hacia la cabecera provincial, como es el caso de Unión de Reyes. (ALH)

Jessica Acevedo/Girón

