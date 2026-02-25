Cultura tvyumuri

Desarrollará Matanzas diversas actividades culturales en el mes de marzo 

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Actividades culturales #Dirección Municipal Cultura #Matanzas #TV Yumurí

La dirección provincial de Cultura en Matanzas preparó un plan de actividades para el mes de marzo que incluye eventos en diversas manifestaciones.

El mes iniciará con la Jornada Marzo Literario, en saludo al día de la poesía y al natalicio del poeta insignia Bonifacio Byrne.

Noslén González, subdirector de cultura en el territorio, explicó en conferencia de prensa que el evento iniciaría el día 2 de marzo, con un coloquio dedicado a la parte teatral en la obra del poeta de la bandera, encabezado por el dramaturgo y escritor, Ulises Rodríguez Febles.

«Estaremos celebrando el aniversario 165 de su natalicio con lecturas, presentaciones de libros y ventas en las escuelas, centros de trabajo e instituciones de la ciudad», precisó González.

Del 17 al 22 tendrá lugar en la urbe el XVI Festitaller Internacional de Títeres, con la participación de agrupaciones mexicanas y españolas.

«Un regalo a la tradición titiritera de nuestra ciudad y dedicado al 70 cumpleaños de nuestro títere nacional, Pelusín del Monte», expresó Noslén González.

También en el mes de marzo se inaugurará el Salón Provincial Roberto Diago Querol, momento en el que se hará entrega del Premio Provincial de Artes Plásticas 2025 al artista de la plástica Adrián Socorro.

La filial yumurina de la ACAA desarrollará el evento El Artesano, de conjunto con una feria, exposiciones y conferencias dedicadas a la creación.

Fotos: Carrete Producciones

By Daniela Pujol Pérez

Cultura tvyumuri

