Solidaridad, tecnologías y esperanzas

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Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez #incorporación de un equipamiento médico #Matanzas #servicio de Tomografía Axial Computarizada (TAC)

Con más de 20 mil estudios realizados en sus primeros diez meses de funcionamiento, el servicio de Tomografía Axial Computarizada (TAC) del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, en la occidental provincia de Matanzas, constituye un ejemplo de cuánto puede significar en sus prestaciones la incorporación de un equipamiento médico de avanzada.

Desde su puesta en marcha el 6 de enero y hasta el 13 de noviembre de este año,  más de 15 mil pacientes fueron examinados mediante esta técnica de diagnóstico, según un  informe de resultados al que Trabajadores tuvo acceso.

El equipo multicorte, donado por el Centro Aktis, de Nápoles, Italia, ha fortalecido la capacidad asistencial de la institución y ampliado la cobertura hacia pacientes de La Habana, Mayabeque, Villa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos y por supuesto de Matanzas.

Foto: Cortesía del Comunicador del Hospital Faustino Pérez

Otro indicador relevante es el índice de positividad diagnóstica del 96,3 por ciento, reflejo de la utilidad de estas investigaciones para identificar alteraciones y enfermedades de elevada complejidad, sobre todo en especialidades como Oncología, Neurología,  Neurocirugía y Neumología, la de mayor demanda de estos estudios.
Desde abril, además, el hospital incorporó dos prestaciones de alta especialización. Se trata de la biopsia pulmonar percutánea guiada por TAC,  y la planificación  oncológica para radioterapia mediante TAC de simulación.

Pero los resultados también abren nuevas posibilidades. Próximamente se prevé incorporar la Angiotomografía Computarizada (Angio-TC), gracias al  grupo Esperanza Nueva Suiza, y a su donación de una bomba de inyección de contraste.

 

Foto: Cortesía del Comunicador del Hospital Faustino Pérez

Esta tecnología  permitirá estudiar de manera no invasiva diferentes estructuras vasculares, entre ellas las arterias carótidas, la aorta, las arterias pulmonares y los vasos sanguíneos de los miembros inferiores.

Para ello ese prevé la preparación del personal técnico, esencial en el propósito de garantías en el manejo del equipamiento, calidad de las imágenes,  y seguridad de los pacientes.

Lo alcanzado por el servicio de TAC en el Hospital Faustino Pérez refleja el valor de la cooperación internacional, de  la incorporación de tecnología y de la preparación de sus recursos humanos para seguir fortaleciendo los servicios en esa institución de Salud, publicó la página de Facebook de este matancero centro asistencial.

Juanita Perdomo/Trabajadores

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By Redacción TV Yumurí

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