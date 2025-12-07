Conmemoran en Colón aniversarios 129 de la caída en combate del General Antonio Maceo y 36 de la Operación Tributo

En el museo municipal » José Ramón Zulueta» inició en Colón el homenaje por la Operación Tributo.

En la institución fueron recibidos hace 36 años los restos de los 17 combatientes colombinos caídos en cumplimiento del deber en tierras africanas.

Al mártir Oscar Luis Torres Alfonso dedicaron la muestra expositiva.

La iniciativa de los trabajadores del sector de la cultura contempló la conmemoración del aniversario 129 de la caída en combate del Mayor General Antonio Grajales y su ayudante el capitán Panchito Gómez Toro frente al busto en uno de los cuadrantes del parque La Libertad.

Como es tradición la banda de conciertos y estudiantes de la compañía de ceremonias seguido del pueblo realizó la peregrinación hasta el cementerio San Rafael.



En acto solemne con la presencia de familiares de los mártires, las principales autoridades del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Gobierno, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, esta última en su aniversario 32 a través de la cultura y la oratoria se rindió honor a la memoria de los caídos por la defensa en el panteón que resguardan los restos de los combatientes.

En coincidencia con la fecha miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños recordaron al destacado líder campesino Gabriel Valiente Martín asesinado hace 68 años por la dictadura batistiana en uno de los actos más horrendos de las luchas campesinas en Cuba.

