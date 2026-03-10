Matanzas reforzará servicios relevantes con modernos vehículos

Con un nuevo lote de tres modernos vehículos, dos eléctricos para traslado y distribución de alimentos, y uno de combustión para ofrecer servicio fúnebre, el territorio de Matanzas reforzará actividades de impacto social.

El beneficio constituye resultado del Fondo de Desarrollo del Transporte Público que alienta la autonomía y modernización del equipamiento, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias Roberto Bernal, delegado del ramo en la provincia.

Ramón Rodríguez Zamora, director de la Empresa Provincial de Transporte en Matanzas, precisó que los vehículos actualmente se encuentran en fase de solicitud a Tránsito de los permisos pertinentes para la circulación.

Recordó que anteriormente, en el mes de febrero, también Matanzas incorporó a su parque automotor un vehículo de carga eléctrica en función de optimizar recursos en un contexto de crisis energética para Cuba, destinado específicamente al traslado de pacientes de hemodiálisis.

Según la página en Facebook del Gobierno Provincial del Poder Popular en Matanzas, la Gobernadora indicó que en todos los casos los vehículos sean conducidos por personas de experiencia y responsables, para que estos medios de transporte reciban el cuidado, protección y seguridad que requieren.

Cuba atraviesa por un marcado déficit de combustibles que impacta en la cotidianidad del pueblo a consecuencia de la política hostil de los Estados Unidos hacia la isla, y el sector del Transporte es uno de los más vulnerables no obstante, son marcados los esfuerzos por sostener la vitalidad de los procesos esenciales y constantemente se buscan alternativas para ello.

Blanca Bonachea Rodríguez/ ACN

