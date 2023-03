Ladrones de azúcar hacen zafra

El Mario Muñoz ha estado en un serio aprieto desde la misma arrancada de la zafra. Entre las roturas de las máquinas fabriles, los inconvenientes que entrañan los altos volúmenes de caña quemada, problemas tecnológicos y la falta de piezas, el central matancero apenas ha podido moler.

Desde el pitazo inicial, a fines de diciembre último, el ingenio, uno de los dos en activo de la provincia, acumula solo poco más de 8 000 toneladas de azúcar.

Le debe al plan el doble de lo producido hasta la fecha. Aun en medio de ese escenario desfavorable, el colectivo no renuncia a cumplir el compromiso de 25 800 toneladas, de ellas 15 000 de refino con destino a la canasta familiar normada.

Sin ser lo que se dice el meollo del incumplimiento, hay otro fenómeno que afecta el buen paso del coloso, y viene a ser como un clavo en el zapato.

Es el robo de azúcar, tema que acapara la atención y la mayor parte del tiempo de los directivos del ingenio. Tal es la envergadura del problema, que en el curso de la campaña un total de 35 trabajadores han sido separados de su puesto laboral por dicho delito.

Y lo más triste, comenta con cierta angustia Jorge Santana Hernández, director del coloso arabense, es que 16 de ellos se desempeñaban en puestos calificados, dígase puntistas, estibadores, operadores del área de evaporación, algunos con 15 y 20 años en el central.

O sea, especialistas que no se forman de la noche al dia, se lamentó. «Este asunto del robo de azúcar no nos deja trabajar, nos pasamos más tiempo detrás de los ladrones que en las cuestiones propias de la industria», explica el experimentado azucarero, quien ha laborado en 13 ingenios de varias provincias.

Cuenta que antes, en años anteriores, los saqueadores solían dar los golpes en horas de la noche. Era al parecer el horario más apropiado para robar azúcar, pero en esta zafra cambiaron la manera de proceder: lo hacen a cualquier hora del día, y aprovechan sobre todo los cambios de turno.

Manifiesta que en no pocas ocasiones estos elementos antisociales cometen la fechoría en contubernio con algunos trabajadores, quienes sencillamente ni los enfrentan ni alertan a la administración.

En su opinión, el momento en que el ingenio deja de moler por cualquier causa favorece el actuar de los bandoleros.

Reflexiona que «mientras muchos azucareros se la pasan innovando, adaptando piezas y haciendo maravillas día y noche para que esto marche, debemos dedicar energía para enfrentar esta compleja situación.»

Y remarca: «Esta lucha es de todos los días, y todavía no se ha hecho el primer juicio para condenar a los bandidos. Hay trabajadores que se nos han ido debido a las amenazas; no vi algo así en ninguno de los otros centrales en los cuales he estado. Esto hace tanto daño como los inconvenientes tecnológicos que hemos sufrido desde el inicio de la zafra».