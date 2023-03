Celebran Día de la Prensa trabajadores de Radio Unión

“Considero que el principal reto que tenemos los periodistas unionenses es parecernos cada día más a la comunidad, darle mayor participación a la audiencia dentro de la gestión de contenidos que tributan a la programación diaria de la emisora”, destacó el director de la planta radial en Unión de Reyes, Yaudel Rodríguez Vento, en el Día de la Prensa Cubana.

La posibilidad de contar con un medio de prensa oficial que responda a los intereses del territorio es una fortaleza que permite mostrar los avances de la Revolución Cubana en un poblado de tanta importancia socioeconómica para la provincia de Matanzas como lo es Unión de Reyes.

Hasta la emisora local llegaron los combatientes del Ministerio de Interior con un mensaje de felicitación, y Rebeca López Friol expresó a nombre de la entidad la importancia del medio para los pobladores.

La redactora Yuleisy Campos García comentó a propósito de la fecha: “Trabajar como redactora implica sacrificio, consagración. El apoyo de mi familia resulta vital. A las cinco de la madrugada me despierto para poder llegar temprano a la emisora. Mi primer día de trabajo aquí no fue fácil, extrañaba mucho a mi hijo, era pequeño y nunca me había separado tantas horas de él, pero el periodismo me enamoró. Cuando llegué a casa le dije a mi esposo: lloré mucho, pero quiero seguir».

La Jefa de Programación e Información Darielys Lorenzo Betancourt expresó: “Yo soy de retos, de desafíos y no le temo a lo desconocido, pero no te voy a negar que cuando me inicié en este lugar yo misma me pregunté: ¿Qué hago aquí? Porque soy ingeniera industrial, pero rápido me inserté en el diplomado de periodismo y aquí estoy, enamorada de lo que hago y con el deseo de hacerlo siempre mejor».

https://www.tvyumuri.cu/wp-content/uploads/2-Yaudel.mp3 “Muchas felicidades a la tropa que todos los días intenta mantener informado a todo un territorio grande, extenso como lo es Unión de Reyes”, recalcó el director de la emisora más joven del suroeste matancero.

Desde los micrófonos de Radio Unión los profesionales de la prensa celebraron su día con motivo de la fundación en 1892 del periódico Patria por José Martí. (ALH)