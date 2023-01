Isabel Diaz Martinez, la aduanera de medio siglo

Luego de 50 años en el mismo lugar, todo se percibe diferente, las cosas pierden ese aire de desapego y adquieren una nueva significación, comienzan a formar parte de tu vida.

Isabel Díaz Martínez es prueba fehaciente de ello; una mujer que sin saberlo y luego de muchos años de entrega a su profesión es la trabajadora más experimentada que tiene el servicio de la Aduana General de la República de Cuba.

«Amo la Aduana, es parte de mi y de mi vida, son 51 años dedicados a esta labor, es todo lo que sé hacer,» expresó Isabel en entrevista a TV YUmurí.

Si llega a la Aduana del Aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero, pregunte por ella, seguramente la encontrará con la misma sonrisa que tiene desde sus inicios en la Aduana.

«El 4 de octubre de 1971 empecé en el puerto de Matanzas como «inspector habilitador», después roté por varias áreas hasta que pasé el curso de oficial de Aduana, cargo que desempeño desde hace más de 25 años.

Nunca he pensado en jubilarme, sé que son ya bastantes años pero es que no quiero. Me siento con fuerzas y me gusta mucho mi trabajo» asegura Díaz Martínez.

Desde hace 60 años la Aduana tiene la tarea de controlar las mercancías, cobrar impuestos y realizar los trámites correspondientes de embarque y recepción, en todas las fronteras cubanas.

Carlos Javier Prado Porcena, estudiante de Periodismo