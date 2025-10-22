Foto al Vuelo en la ciénaga más famosa de Cuba

El municipio Ciénaga de Zapata, ubicado en el sur de la provincia de Matanzas, se prepara para recibir del 17 al 22 de noviembre el evento fotográfico Foto al Vuelo. Esta iniciativa, auspiciada por la entidad ECOCIENZAP, especializada en la protección de áreas naturales, convoca a fotógrafos y amantes de la naturaleza a participar en una experiencia que une arte, conservación y educación ambiental.

Los organizadores han comenzado los preparativos logísticos, que incluyen la adecuación de senderos y la selección de guías especializados. Estos profesionales acompañarán a los participantes durante sus recorridos por los paisajes de la Ciénaga, facilitando el acceso a zonas de interés ecológico y brindando orientación sobre las especies que habitan el área.

Foto al Vuelo propone como eje central la captura de imágenes de aves en su entorno natural. La fotografía se presenta como una herramienta eficaz para promover el respeto por el medio ambiente y fomentar la conservación de los ecosistemas. El certamen busca generar un vínculo profundo entre los participantes y la naturaleza, incentivando la observación consciente y el compromiso con la protección de la biodiversidad.

El cronograma del evento destaca la importancia de sensibilizar sobre las especies en peligro de extinción. La fotografía se convierte en un medio para transmitir mensajes de alerta y esperanza, al tiempo que permite fusionar la expresión artística con el activismo ecológico. Cada imagen tomada durante el evento aspira a convertirse en testimonio del talento de sus autores y en reflejo del patrimonio natural que caracteriza a la Ciénaga de Zapata.

Al concluir el concurso, se espera que las obras fotográficas resultantes contribuyan a divulgar el valor ecológico de este municipio cubano, considerado el más extenso y menos poblado del país. Las imágenes servirán como recurso educativo y como llamado a la acción para preservar uno de los entornos más singulares de la Isla.

Tomado de Excelencias Cuba