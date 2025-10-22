Sunwing impulsa el turismo canadiense hacia Cuba y el Caribe en la temporada invernal 2025-2026

La temporada de invierno 2025-2026 marca un punto de inflexión para el Grupo Sunwing Vacations, que ha iniciado sus operaciones con un notable incremento en las reservas anticipadas y una oferta ampliada en destinos del Caribe y América Latina.

La compañía canadiense ha fortalecido su presencia en países como Cuba, República Dominicana, Nicaragua y Colombia, respondiendo al renovado interés de los viajeros por experiencias auténticas y accesibles en estas regiones.

Cuba se posiciona nuevamente como uno de los destinos favoritos para los canadienses. Andrew Dawson, presidente de Sunwing Vacations Group, destaca el redescubrimiento de la cultura cubana, sus playas y la excelente relación calidad-precio que ofrece la isla. Este resurgimiento representa un impulso significativo para el turismo caribeño, al brindar opciones memorables sin comprometer el presupuesto de los visitantes.

La renovación del turismo cubano se apoya en mejoras en la experiencia de los huéspedes, una oferta diversa de resorts y atractivos emblemáticos. Como la isla más grande del Caribe, Cuba atrae a los turistas canadienses por sus ciudades históricas, su arte vibrante y sus paisajes variados. Muchos viajeros desean regresar a un destino que durante años fue esencial en sus planes vacacionales.

Sunwing ha ampliado su catálogo con nuevas rutas hacia Samaná en República Dominicana, Managua en Nicaragua y San Andrés en Colombia. Estas incorporaciones responden a la estrategia de diversificación de la compañía en el Caribe y Latinoamérica, regiones que muestran una creciente demanda. Dawson subraya que las reservas anticipadas superan las cifras del año anterior, lo que confirma el atractivo de estos destinos emergentes.

Samaná ofrece una costa impresionante, Managua invita a explorar la riqueza cultural y natural de Nicaragua, mientras que San Andrés se presenta como una escapada ideal con playas de aguas cristalinas y un ambiente relajado.

El Grupo WestJet, socio estratégico de Sunwing, respalda esta expansión con mejoras en sus servicios de vuelo. La aerolínea ha ampliado la disponibilidad de wifi en sus aviones 737, lo que permite a los pasajeros mantenerse conectados y entretenidos durante sus trayectos. Samantha Taylor, vicepresidenta ejecutiva y directora ejecutiva de WestJet, afirma que estas inversiones buscan optimizar la experiencia de los huéspedes.

NexusTours, operador asociado de Sunwing, también ha introducido mejoras en sus servicios. La incorporación de nuevos catamaranes de marca, vehículos de traslado adicionales y un Portal para Agentes de Viajes forman parte de una estrategia orientada a facilitar las reservas y enriquecer la experiencia vacacional.

Los asesores de viajes desempeñan un papel esencial en esta dinámica. Steph Ng, vicepresidenta de Marketing del Grupo WestJet, reconoce que el crecimiento de estos profesionales ha sido clave para el éxito de Sunwing. Los asesores ayudan a los canadienses a encontrar las vacaciones ideales, atendiendo sus necesidades en cada etapa del proceso. La compañía reafirma su compromiso de apoyar a estos actores mediante recursos y campañas específicas.

La estrategia invernal de Sunwing refleja una tendencia creciente hacia los destinos caribeños y latinoamericanos. El aumento de la demanda, junto con servicios mejorados y nuevas rutas, posiciona a la empresa como un actor relevante en la recuperación y expansión del turismo regional.

Este flujo de visitantes beneficia directamente a las economías locales, generando oportunidades de empleo y mejoras en infraestructura. En República Dominicana, Nicaragua y Colombia, el auge turístico impulsa el desarrollo de hoteles, excursiones y negocios locales. Lugares como Samaná y San Andrés se consolidan como puntos de interés internacional.

Con el liderazgo de Cuba y la incorporación de nuevos destinos, Sunwing se prepara para una temporada invernal dinámica. La compañía apuesta por maximizar la satisfacción del cliente, ampliar las opciones de viaje y fortalecer el papel de los agentes de viajes. Esta estrategia permitirá consolidar su presencia en el Caribe y Latinoamérica, regiones que se perfilan como claves para el crecimiento comercial de Sunwing en 2025-2026.

Tomado de Excelencias Cuba

