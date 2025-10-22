Teatro Icarón a las puertas de un nuevo estreno

Teatro Icarón continúa con el montaje de la obra «Baños públicos S.A.», de la reconocida dramaturga Esther Suárez Durán, en co-producción con Teatro D’Sur.

Son bravíos estos artistas, encabezados por la primera actriz Miriam Muñoz, Premio Nacional de Teatro y por la actriz y profesora Lucre Estévez, quienes pese a la falta de corriente, agua y las dolencias por las arbovirosis, se mantienen ensayando, pues las vicisitudes no han logrado mermar su espíritu de trabajo.

En entrevista para este medio, la Muñoz apuntó: «Esta obra es una deuda que tengo con la autora, porque desde hace años comencé su estudio y ahora creo que poseemos condiciones para llevarla a escena.

«Pretendemos invitar a Carlos Padrón, que la estrenó con Corina Mestre y diseño escenográfico del maestro Rolando Estévez Jordán.»

Acerca del elenco señala que lo integran el laureado actor unionense Jorge Luis Castillo, miembros del Taller de Actuación, junto al versátil Noslen González, entre otros, con la asistencia de dirección del experimentado Wilfredo Mesa, actual director de Teatro D’Sur.

«La música es de la concertista y profesora María de los Ángeles Horta y el diseño teatral de Marialba Ríos, indica la directora de Icarón. «Baños publicos S.A.» obtuvo el Premio José Antonio Ramos, de la UNEAC en 1998 y reafirma su vigencia a lo largo de los años.

Asimismo, agrega Miriam Muñoz: «La llevamos a tono de comedia, sin dejar de enfocar su impacto presente, porque seguimos careciendo de suficientes baños públicos, y queremos, dentro del texto magistral de Esthñ pp er, resaltar un mensaje de carácter humano y social; mostrar los cambios, pues al final ese sitio deriva en una «mipyme» y todas sus consecuencias.»

Teatro Icarón, dentro del entorno matancero, sigue con los Talleres de Actuación, la renovación del repertorio y el avance de su próxima puesta en escena para disfrute de los amantes de este arte, catalogado como espejo de la sociedad de la que emana asimilando su sentido estético.

María Elena Bayón/Casa de la Memoria Escénica

