Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el municipio El Salvador, provincia de Guantánamo, auxiliaron a una mujer enferma durante un operativo de captura de un antisocial, acción que concluyó con la detención del sujeto.

Según informa el perfil de la PNR en Facebook, Héroes de Azul, y autoridades locales, la intervención ocurrió en la localidad de Carrera Larga, cuando los efectivos policiales, encabezados por el mayor Rojas, trasladaron de urgencia a la ciudadana hasta un centro de salud, donde recibió atención médica.

La PNR, creada el 5 de enero de 1959 tras el triunfo revolucionario, tiene como misión garantizar el orden público, prevenir el delito y proteger la vida de los ciudadanos, en correspondencia con la concepción de la defensa de todo el pueblo.

Entre sus funciones se incluyen la seguridad vial, la protección de la propiedad social e individual y la prevención comunitaria, con un enfoque de cercanía a la población, como parte de la legalidad socialista.

En el contexto actual, la institución enfrenta retos vinculados al enfrentamiento al delito económico, la especulación, el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia, además de mantener un rol activo en la protección de la población en situaciones excepcionales.

El hecho en Guantánamo refleja la vocación de servicio y compromiso con el pueblo de la PNR, que combina la misión de garantizar la seguridad con la atención inmediata a las necesidades humanas, en consonancia con los valores de solidaridad que caracterizan a la sociedad cubana.

