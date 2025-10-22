Empresa Pecuaria Genética Matanzas recupera ocho vaquerías

Trabajadores de la Empresa Pecuaria Genética Matanzas recuperan ocho vaquerías, lo que fortalece la producción de leche y la genética del ganado en la provincia.

Durante un recorrido, el primer Secretario del Comité Provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora, Marieta Poey Zamora, visitaron varias de estas instalaciones.

Entre las vaquerías recuperadas se encuentran las números 65, 66, 72 y 91. Estos avances mejoran la capacidad de producción de leche, impulsan nuevas especies de ganado y contribuyen al desarrollo de razas más productivas.

También se visitaron las unidades bufalinas, donde se observó el progreso en la producción de leche y la reproducción de estos animales.

Actualmente, en la provincia existen ocho vaquerías recuperadas, y otras avanzan para alcanzar la meta, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población y mejorar la producción en la región.

Post Views: 1