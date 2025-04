Estable situación higiénico-epidemiológica en Matanzas

La situación higiénico-epidemiológica en Matanzas se mantiene estable, sin existir transmisiones de epidemias, según información brindada por el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología.

En cuanto a lo respiratorio, el especialista alertó que circulan muchos virus. “La población se queja de un catarro fuerte, malo, pero que realmente no necesita tanto la hospitalización en adultos, pero sí en niños, porque puede haber cuadros de bronquiolitis y neumonías asociadas a infecciones virales que después pasan a bacterianas. De ahí que se debe prestar adecuada atención a la edad pediátrica.

“En el estudio de vigilancia epidemiológica se detectan muy pocos casos de Covid, de variantes que no son letales ni llevan a la gravedad. Las meningoencefalitis bacterianas y virales están en estabilidad. Se está realizando la campaña de vacunación como está establecida. No tenemos brotes de Enfermedad Diarréica Aguda (EDA) en la provincia, pero sí aconsejamos a la población hervir o clorar el agua. El hipoclorito consiste en el método más sencillo y menos costoso”.

El especialista se refirió además a la tuberculosis pulmonar, una enfermedad que aunque en Cuba está en vías de erradicación, debe tenerse presente sobre todo en personas de la tercera edad. “Personas que tienen un cuadro respiratorio de más de 15 días, que no mejora con tratamiento, deben acudir al médico para que le indique una serie de complementarios con los que descartar el padecimiento.

“Hay otra serie de enfermedades asociadas al saneamiento ambiental, que en estos momentos no es el más correcto. A veces hay acumulación de desechos en nuestras calles, y el agua en ocasiones no tiene la mejor calidad porque no llega con el cloro que debe llegar a la red de distribución.

“De ahí que insistimos en la necesidad imperiosa de clorar o hervir el agua, sobre todo para su consumo por adultos mayores y edad pediátrica. También de que la población mantenga las condiciones higiénicas lo más estrictamente posible dentro las viviendas y en sus alrededores, los depósitos de agua limpia o estancada con tapas, para que no existan criaderos de mosquitos”.